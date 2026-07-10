Come già annunciato nella serata di ieri da Gianluca Di Marzio, il Parma è fortemente interessato a Jacopo Fazzini, centrocampista della Fiorentina che nella stagione da poco conclusa non è riuscito ad imporsi come si sperava.
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Di Marzio sicuro: “Parma in chiusura per Fazzini”. L’operazione
Interesse concreto—
Parlando sempre di ciò, l'altro esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha confermato l'interesse degli emiliani per l'ex Empoli, sottolineando anche l'ottimo rapporto che c'è tra i due club. Oltre venti giorni fa, ricorda, c'era stato un incontro tra le due società per parlare di diversi giocatori: da Pellegrino a Bernabè, passando per Piccoli e lo stesso Fazzini. Quest'ultimo continua ad essere un obiettivo concreto dei ducali e un modo anche per lui per ritrovare la continuità ormai perduta. Ovviamente, però, la Fiorentina vorrebbe rientrare rispetto ai circa 10 milioni di euro spesi la scorsa estate.
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Operazione vicina alla chiusura—
Come aggiunge Gianluca Di Marzio, il Parma è sempre più vicino a chiudere per Fazzini, dopo il forte pressing annunciato di ieri. L'operazione è sulla base di un prestito con diritto di riscatto.
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