Di Marzio sicuro: “Parma in chiusura per Fazzini”. L’operazione

Il Parma continua a fare sul serio per Jacopo Fazzini: la Fiorentina, però, non ha intenzione di fare sconti. Operazione vicina alla chiusura

Come già annunciato nella serata di ieri da Gianluca Di Marzio , il Parma è fortemente interessato a Jacopo Fazzini , centrocampista della Fiorentina che nella stagione da poco conclusa non è riuscito ad imporsi come si sperava.

Interesse concreto

Parlando sempre di ciò, l'altro esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha confermato l'interesse degli emiliani per l'ex Empoli, sottolineando anche l'ottimo rapporto che c'è tra i due club. Oltre venti giorni fa, ricorda, c'era stato un incontro tra le due società per parlare di diversi giocatori: da Pellegrino a Bernabè, passando per Piccoli e lo stesso Fazzini. Quest'ultimo continua ad essere un obiettivo concreto dei ducali e un modo anche per lui per ritrovare la continuità ormai perduta. Ovviamente, però, la Fiorentina vorrebbe rientrare rispetto ai circa 10 milioni di euro spesi la scorsa estate.