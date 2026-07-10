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Martinelli all’Avellino, è UFFICIALE: i comunicati dei due club

Martinelli Avellino
Ufficiale! Tommaso Martinelli è un nuovo giocatore dell'Avellino: il portiere torna in Serie B, ma cambia casacca
Redazione VN

Dopo essere stato conteso da diverse squadre, è ufficiale la firma di Tommaso Martinelli con l'Avellino, squadra che milita in Serie B. Di seguito il comunicato del club biancoverde:

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla A.C.F. Fiorentina , a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Martinelli. Nato a Bagno a Ripoli il 6 gennaio 2006, il portiere toscano è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina con cui ha giocato in tutte le formazioni under esordendo in serie A e giocando 3 partite di Conference League. Nella scorsa stagione, a partire da gennaio, ha indossato la maglia della Sampdoria mettendo a referto 16 presenze in serie B. Benvenuto in Irpinia Tommaso!

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Il comunicato della Fiorentina

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ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Martinelli all' U.S. Avellino 1912.

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