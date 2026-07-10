VN – Futuro Gosens, Schalke in pole ma c’è distanza. E spunta un’altra rivale

Nuovi, importanti aggiornamenti legati al futuro di Robin Gosens . Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, l'esterno tedesco è finito con decisione nel mirino del mercato della Bundesliga, dove si sta profilando una vera e propria corsa a due per assicurarsi le sue prestazioni.

Al momento, in pole position per il calciatore c'è lo Schalke 04. Una destinazione che troverebbe il totale gradimento del giocatore, da sempre grande tifoso del club di Gelsenkirchen. Il vero nodo della questione, tuttavia, è legato alla formula e alle cifre del trasferimento: la dirigenza dell'S04, infatti, spinge per avere l'esterno viola a condizioni estremamente vantaggiose, quasi "semi-gratis", una richiesta che attualmente non sposa le pretese della Fiorentina. In questo scenario di stallo si registra anche l'inserimento del Werder Brema, che ha effettuato un sondaggio esplorativo per capire i margini di manovra e inserirsi nella trattativa.