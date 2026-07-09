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Romano: “Gosens apre alla cessione. Potrebbe ritrovare un ex compagno viola”

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Robin Gosens è sempre più lontano dalla Fiorentina
Redazione VN

Robin Gosens potrebbe lasciare Firenze. Dopo le richieste da parte di alcuni club già nelle precedenti sessioni di mercato, stavolta il tedesco potrebbe davvero andarsene dalla Fiorentina.

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il terzino sinistro tedesco apre le porte a un nuovo capitolo, con lo Schalke 04 tra i club interessati. Gosens, oltre a rientrare in patria, troverebbe anche il suo ex compagno di squadra Edin Dzeko.

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