Robin Gosens potrebbe lasciare Firenze. Dopo le richieste da parte di alcuni club già nelle precedenti sessioni di mercato, stavolta il tedesco potrebbe davvero andarsene dalla Fiorentina.
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Romano: “Gosens apre alla cessione. Potrebbe ritrovare un ex compagno viola”
Robin Gosens è sempre più lontano dalla Fiorentina
Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il terzino sinistro tedesco apre le porte a un nuovo capitolo, con lo Schalke 04 tra i club interessati. Gosens, oltre a rientrare in patria, troverebbe anche il suo ex compagno di squadra Edin Dzeko.
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