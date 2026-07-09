Dopo Dzeko anche Gosens: lo Schalke vuole riportarlo in Germania

Lo Schalke 04 neopromosso in Bundesliga vuole tornare a ricoprire un ruolo di protagonista in Germania. Edin Dzeko è stato uno dei volti della risalita dalla seconda serie. Secondo la Bild, i Minatori vorrebbero riportare in Germania un altro giocatore della Fiorentina, Robin Gosens. Il ragazzo si trova benissimo a Firenze, ma potrebbe rimanere fuori dal nuovo progetto tecnico. Inoltre, nonostante l'interesse, Gosens dovrebbe ridursi sensibilmente l'ingaggio, visto che le finanze dello Schalke non sono così elevate. La Fiorentina sarebbe anche disposta ad accettare un indennizzo non così alto per l'ex Union Berlino.