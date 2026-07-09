Sky a sorpresa: “Paratici non si ferma, è fatta per Atta.” Le cifre dell’affare

Paratici non ha intenzione di fermarsi. Secondo Sky la Fiorentina ha chiuso per Atta dell'Udinese

Notizia davvero a sorpresa quella che riguarda la Fiorentina. Secondo Sky Sport,Fabio Paratici avrebbe chiuso un'operazione importante, quella di Arthur Atta. Il francese dell'Udinese si è messo in mostra soprattutto nell'ultima stagione. Un colpo portato a termine la scorsa notte. C'è un accordo di massima tra la dirigenza di Pozzo e quella Viola. Paratici ha sempre avuto stima per il classe 2003, ed avrebbe voluto portarlo al Tottenham già nella sua esperienza inglese. Secondo Fabrizio Romano l'offerta viola si aggira sui 20 milioni di euro.