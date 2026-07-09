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Ufficiale: la Fiorentina cede Amatucci al Depor, c’è il comunicato

Lorenzo Amatucci
Amatucci lascia la Fiorentina. Si accaserà al Deportivo a Coruña
Redazione VN

La trattativa si è conclusa rapidamente negli scorsi giorni, e così Lorenzo Amatucci tornerà in Spagna, stavolta a titolo definitivo. Il centrocampista viola, dopo aver fatto bene al Las Palmas, si trasferisce al Deportivo a Coruña, neo promosso in Liga. La Fiorentina ha comunicato la cessione in maniera ufficiale:

"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Amatucci all’ R.C. Deportivo"

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