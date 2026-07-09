Gosens via da Firenze? Sportitalia: “La Fiorentina l’ha messo fuori rosa”

Il futuro di Robin Gosens è sempre più lontano da Firenze

Secondo quanto riporta Sportitalia, Robin Gosens è stato messo fuori rosa dalla Fiorentina per spingere l’esterno verso la cessione. Il tedesco infatti potrebbe non essere convocato per il ritiro al Viola Park che ha inizio lunedì, a meno che le voci di mercato non si spengano. Gosens potrebbe tornare in patria con lo Schalke 04 che ha messo gli occhi su di lui.