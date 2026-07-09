Secondo quanto riporta Sportitalia, Robin Gosens è stato messo fuori rosa dalla Fiorentina per spingere l’esterno verso la cessione. Il tedesco infatti potrebbe non essere convocato per il ritiro al Viola Park che ha inizio lunedì, a meno che le voci di mercato non si spengano. Gosens potrebbe tornare in patria con lo Schalke 04 che ha messo gli occhi su di lui.
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Gosens via da Firenze? Sportitalia: “La Fiorentina l’ha messo fuori rosa”
Il futuro di Robin Gosens è sempre più lontano da Firenze
Tuttavia, come fa sapere Gianluca di Marzio, la trattativa non è così semplice. Se un accordo potrebbe essere trovato tra club, resta un ostacolo più grande quello col giocatore. Il giocatore non ha mai manifestato la volontà di partire, ma la possibilità di rimanere fuori dal progetto tecnico potrebbe cambiare gli scenari.
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