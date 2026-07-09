Calciomercato Serie A, le ultime: Inter, Khalaili per Chivu. Davis resta a Udine

SESSIONE ESTIVA

È in corso la sessione estiva di calciomercato 2026, preludio alla stagione 2026/27: dal 29 giugno al 1 settembre i club di Serie A possono operare in entrambe le direzioni, entrata e uscita, allo scopo di rinforzare i rispettivi organici in base ai dettami degli allenatori, vecchi o nuovi.

Se da una parte Violanews segue minuto per minuto le trattative della Fiorentina, vogliamo anche offrirvi una panoramica quotidiana delle notizie più importanti relative alle altre squadre del massimo campionato italiano: acquisti, cessioni, piste che si scaldano o che perdono quota, ecco le top news di mercato di oggi.

Una freccia a destra per l'Inter — Dopo l'ufficialità di Provedel c'è un altro colpo in canna per l'Inter. Il club nerazzurro ha trovato ormai definitivamente l'accordo con l'Union Saint-Gilloise per Anan Khalaili sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Al giocatore un contratto quinquennale da circa 2,2 milioni netti a stagione. In casa Inter è iniziato il dopo-Dumfries.

Il Paris Fc strappa Coppola alla Serie A — Il Paris FC ha raggiunto un accordo per ingaggiare Diego Coppola dal Brighton a titolo definitivo. La cifra pattuita dovrebbe ammontare a 18 milioni di euro più 2 milioni di bonus. Il difensore italiano, ex Verona, ha già giocato nella seconda parte di stagione in prestito al club francese dopo aver trovato poco spazio in Premier League. A gennaio era stato anche un obiettivo viola.

Mario Gila è sbarcato a Milano — Mario Gila al Milan, ci siamo. Il difensore ormai ex Lazio, dopo essere sbarcato all'aeroporto di Linate ha salutato i nuovi tifosi: "Molto felice di essere qua, pronto per tutte le sfide che ci saranno". Nella giornata di domani visite e firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri. Per lo spagnolo il Milan ha sborsato una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Un altro rinnovo di lusso per l'Udinese — L'Udinese e Keinan Davis avanti insieme. Dopo aver sistemato la vicenda Zaniolo, i bianconeri si tengono stretto anche l'attaccante rivelazione dello scorso campionato. Ecco il comunicato del club friulano: "Nuovi capitoli da scrivere insieme a suon di gol: Udinese e Keinan Davis ancora insieme. L'attaccante inglese ha prolungato il suo contratto con il club fino al 30 giugno 2031".