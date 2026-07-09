Calciomercato Serie A, le ultime: Inter, Khalaili per Chivu. Davis resta a Udine

SESSIONE ESTIVA
È in corso la sessione estiva di calciomercato 2026, preludio alla stagione 2026/27: dal 29 giugno al 1 settembre i club di Serie A possono operare in entrambe le direzioni, entrata e uscita, allo scopo di rinforzare i rispettivi organici in base ai dettami degli allenatori, vecchi o nuovi.
Se da una parte Violanews segue minuto per minuto le trattative della Fiorentina, vogliamo anche offrirvi una panoramica quotidiana delle notizie più importanti relative alle altre squadre del massimo campionato italiano: acquisti, cessioni, piste che si scaldano o che perdono quota, ecco le top news di mercato di oggi.
Una freccia a destra per l'Inter—
Dopo l'ufficialità di Provedel c'è un altro colpo in canna per l'Inter. Il club nerazzurro ha trovato ormai definitivamente l'accordo con l'Union Saint-Gilloise per Anan Khalaili sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Al giocatore un contratto quinquennale da circa 2,2 milioni netti a stagione. In casa Inter è iniziato il dopo-Dumfries.
Il Paris Fc strappa Coppola alla Serie A—
Il Paris FC ha raggiunto un accordo per ingaggiare Diego Coppola dal Brighton a titolo definitivo. La cifra pattuita dovrebbe ammontare a 18 milioni di euro più 2 milioni di bonus. Il difensore italiano, ex Verona, ha già giocato nella seconda parte di stagione in prestito al club francese dopo aver trovato poco spazio in Premier League. A gennaio era stato anche un obiettivo viola.
Mario Gila è sbarcato a Milano—
Mario Gila al Milan, ci siamo. Il difensore ormai ex Lazio, dopo essere sbarcato all'aeroporto di Linate ha salutato i nuovi tifosi: "Molto felice di essere qua, pronto per tutte le sfide che ci saranno". Nella giornata di domani visite e firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri. Per lo spagnolo il Milan ha sborsato una cifra vicina ai 30 milioni di euro.
Un altro rinnovo di lusso per l'Udinese—
L'Udinese e Keinan Davis avanti insieme. Dopo aver sistemato la vicenda Zaniolo, i bianconeri si tengono stretto anche l'attaccante rivelazione dello scorso campionato. Ecco il comunicato del club friulano: "Nuovi capitoli da scrivere insieme a suon di gol: Udinese e Keinan Davis ancora insieme. L'attaccante inglese ha prolungato il suo contratto con il club fino al 30 giugno 2031".
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