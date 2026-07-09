Dopo essere stato sedotto (e abbandonato) nelle scorse settimane dal Cagliari, Jacopo Fazzini è vicino al trasferimento al Parma. Come scrive su X l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, è forte il pressing emiliano per la mezz'ala ex Empoli.
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Di Marzio: Parma, accelerata per Fazzini. Emiliani in forte pressing
Un'anno tutt'altro che memorabile in viola: adesso Fazzini può ripartire dal Parma per tornare protagonista
Protagonista di una stagione tutt'altro che memorabile in viola, Fazzini è arrivato solo un anno fa per una cifra di poco inferiore ai 10 milioni di euro. Condizionato dagli infortuni e poco considerato da Vanoli, adesso è pronto a ripartire da una piazza in cui potrà trovare più spazio.
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