Nazione: “Schalke-Fiorentina, nessun problema per Gosens. Manca il suo si”

Lo Schalke pressa per Gosens, ma l'ex Atalanta non ha ancora detto si

Lo Schalke 04 vuole pescare ancora dalla Fiorentina. Dopo Edin Dzeko i Minatori ci provano anche per Gosens . L'obiettivo a Gelsenkirchen è chiaro, serve esperienza per salvarsi in Bundesliga. Gosens non rimarrà alla Fiorentina, non è più centrale nei programmi viola, come scrive la Nazione.

L'intesa tra Schalke e Fiorentina dovrebbe trovarsi senza problemi, dato che Paratici e Goretti non chiederanno un indennizzo alto per l'ex Union. Ancora Gosens però non è convinto di tornare in Germania.