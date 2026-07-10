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Nazione: “Schalke-Fiorentina, nessun problema per Gosens. Manca il suo si”

Nazione: “Schalke-Fiorentina, nessun problema per Gosens. Manca il suo si” - immagine 1
Lo Schalke pressa per Gosens, ma l'ex Atalanta non ha ancora detto si
Redazione VN

Lo Schalke 04 vuole pescare ancora dalla Fiorentina. Dopo Edin Dzeko i Minatori ci provano anche per Gosens. L'obiettivo a Gelsenkirchen è chiaro, serve esperienza per salvarsi in Bundesliga. Gosens non rimarrà alla Fiorentina, non è più centrale nei programmi viola, come scrive la Nazione.

L'intesa tra Schalke e Fiorentina dovrebbe trovarsi senza problemi, dato che Paratici e Goretti non chiederanno un indennizzo alto per l'ex Union. Ancora Gosens però non è convinto di tornare in Germania.

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