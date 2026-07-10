La sessione di calciomercato entra nel vivo e, oltre alle trattative in entrata, in casa viola iniziano a muoversi i primi tasselli legati alle possibili uscite. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, si registrano i primi importanti sondaggi da parte di Sassuolo e Bologna per Marco Brescianini. Il centrocampista, che si è ritagliato il suo spazio nell'undici di Paolo Vanoli nella seconda metà della scorsa stagione, è finito nel mirino delle due dirigenze emiliane, pronte a capire i margini di manovra con la Fiorentina per imbastire una vera e propria trattativa.
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VN – Brescianini piace in Serie A. Scattano i sondaggi di due club
Marco Brescianini è finito nel mirino di due club di Serie A. Tutti i dettagli sul futuro del centrocampista della Fiorentina
L'ex Atalanta si era trasferito a Firenze nella sessione invernale di gennaio con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato: un riscatto fissato a 10 milioni di euro che è diventato ufficialmente obbligatorio non appena la Fiorentina ha blindato la matematica salvezza nello scorso campionato. Adesso, con il cartellino interamente di proprietà del club viola, la società si trova a dover gestire i primi forti interessamenti per il classe 2000.
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