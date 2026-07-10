VN – Brescianini piace in Serie A. Scattano i sondaggi di due club

La sessione di calciomercato entra nel vivo e, oltre alle trattative in entrata, in casa viola iniziano a muoversi i primi tasselli legati alle possibili uscite. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, si registrano i primi importanti sondaggi da parte di Sassuolo e Bologna per Marco Brescianini. Il centrocampista, che si è ritagliato il suo spazio nell'undici di Paolo Vanoli nella seconda metà della scorsa stagione, è finito nel mirino delle due dirigenze emiliane, pronte a capire i margini di manovra con la Fiorentina per imbastire una vera e propria trattativa.