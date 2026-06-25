VN – Fiorentina, sondaggi dalla Serie A per Brescianini: deciso il suo futuro

Nonostante alcuni sondaggi dalla Serie A, Marco Brescianini è destinato a restare alla Fiorentina. Nessuna trattativa concreta per la cessione.

Nonostante alcuni sondaggi ricevuti da un paio di club di Serie A, Marco Brescianini è destinato a restare alla Fiorentina. Il centrocampista non è considerato in uscita e la società viola punta a valutarlo durante il ritiro estivo.