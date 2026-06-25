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VN – Fiorentina, sondaggi dalla Serie A per Brescianini: deciso il suo futuro

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Nonostante alcuni sondaggi dalla Serie A, Marco Brescianini è destinato a restare alla Fiorentina. Nessuna trattativa concreta per la cessione.
Nicolò Schira

Nonostante alcuni sondaggi ricevuti da un paio di club di Serie A, Marco Brescianini è destinato a restare alla Fiorentina. Il centrocampista non è considerato in uscita e la società viola punta a valutarlo durante il ritiro estivo.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, al momento, infatti, non sono in corso trattative concrete per una cessione. Salvo offerte fuori mercato o cambi di scenario nelle prossime settimane, Brescianini continuerà la sua avventura in maglia viola anche nella prossima stagione.

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