Nonostante alcuni sondaggi ricevuti da un paio di club di Serie A, Marco Brescianini è destinato a restare alla Fiorentina. Il centrocampista non è considerato in uscita e la società viola punta a valutarlo durante il ritiro estivo.
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VN – Fiorentina, sondaggi dalla Serie A per Brescianini: deciso il suo futuro
Nonostante alcuni sondaggi dalla Serie A, Marco Brescianini è destinato a restare alla Fiorentina. Nessuna trattativa concreta per la cessione.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, al momento, infatti, non sono in corso trattative concrete per una cessione. Salvo offerte fuori mercato o cambi di scenario nelle prossime settimane, Brescianini continuerà la sua avventura in maglia viola anche nella prossima stagione.
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