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Fiorentina Primavera, un giovane viola va in Serie C: esperienza per poi tornare

Fiorentina Primavera, un giovane viola va in Serie C: esperienza per poi tornare - immagine 1
La Fiorentina continua a lavorare anche sul futuro dei giovani della Primavera campione d'Italia
Redazione VN

La Fiorentina continua a lavorare anche sul futuro dei giovani della Primavera campione d'Italia. Tra i giocatori in uscita c'è il difensore centrale Edoardo Sadotti, destinato a fare esperienza tra i professionisti.

Secondo Tuttomercatoweb, il classe 2006 è vicino al trasferimento in prestito al Trento, club di Serie C che lo segue da diverse settimane e lo considera un rinforzo importante per la prossima stagione.

La trattativa sarebbe ormai nelle fasi decisive e potrebbe chiudersi entro il fine settimana. Per Sadotti si tratterebbe del primo passo nel calcio professionistico, mentre il Trento punta a consolidarsi nella zona playoff.

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