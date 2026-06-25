La Fiorentina è interessata a Fabio Miretti, centrocampista della Juventus. Fabio Paratici infatti, avrebbe superato la concorrenza del Bologna di Sartori e sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra intorno ai 10 milioni per convincere Carnevali.
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Acquistando Miretti, la Fiorentina farebbe un grande piacere alla Juventus
Acquistando Miretti, la Fiorentina farebbe un grande piacere alla Juventus.
Miretti—
La cessione dell'ex Genoa però, porterebbe un grande vantaggio al club bianconero. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex ds del Sassuolo è costretto a incassare una plusvalenza di 13 milioni entro il 30 giugno.
Juventus—
Il motivo? Evitare le sanzioni del Fair Play finanziario. In questo modo, il mercato della Juventus sarebbe libero da vincoli.
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