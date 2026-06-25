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Acquistando Miretti, la Fiorentina farebbe un grande piacere alla Juventus

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Acquistando Miretti, la Fiorentina farebbe un grande piacere alla Juventus.
Redazione VN

La Fiorentina è interessata a Fabio Miretti, centrocampista della Juventus. Fabio Paratici infatti, avrebbe superato la concorrenza del Bologna di Sartori e sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra intorno ai 10 milioni per convincere Carnevali.

Miretti

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La cessione dell'ex Genoa però, porterebbe un grande vantaggio al club bianconero. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex ds del Sassuolo è costretto a incassare una plusvalenza di 13 milioni entro il 30 giugno.

Juventus

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Il motivo? Evitare le sanzioni del Fair Play finanziario. In questo modo, il mercato della Juventus sarebbe libero da vincoli.  

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