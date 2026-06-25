La Fiorentina continua a valutare diverse opzioni per il centrocampo e mantiene vivi alcuni profili già monitorati nelle scorse settimane. Tra questi c'è Jurgen Ekkelenkamp, centrocampista dell'Udinese apprezzato per la sua versatilità e le sue qualità tecniche. Al momento, però, la trattativa appare complessa: il club friulano non sembra intenzionato a privarsi del giocatore per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro.
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Cor.Sport: “Non solo Miretti: piacciono anche Ekkelenkamp e Bernabè”
Paratici vuole rinforzare il centrocampo, ed i nomi non mancano
Come riporta il Corriere dello Sport, resta inoltre da seguire la pista che porta ad Adrián Bernabé. Il regista del Parma era stato a lungo nel mirino della Fiorentina la scorsa estate, ma le parti non riuscirono a trovare un accordo. A distanza di un anno, il suo nome continua a circolare negli ambienti viola e non è escluso che possa tornare d'attualità nel corso del mercato estivo.
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