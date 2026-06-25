Cor.Sport: “Non solo Miretti: piacciono anche Ekkelenkamp e Bernabè”

La Fiorentina continua a valutare diverse opzioni per il centrocampo e mantiene vivi alcuni profili già monitorati nelle scorse settimane. Tra questi c'è Jurgen Ekkelenkamp , centrocampista dell'Udinese apprezzato per la sua versatilità e le sue qualità tecniche. Al momento, però, la trattativa appare complessa: il club friulano non sembra intenzionato a privarsi del giocatore per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro.

Come riporta il Corriere dello Sport, resta inoltre da seguire la pista che porta ad Adrián Bernabé. Il regista del Parma era stato a lungo nel mirino della Fiorentina la scorsa estate, ma le parti non riuscirono a trovare un accordo. A distanza di un anno, il suo nome continua a circolare negli ambienti viola e non è escluso che possa tornare d'attualità nel corso del mercato estivo.