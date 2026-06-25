Norton-Cuffy troppo caro, Paratici vira su un esterno dell’Hellas Verona

Quella tra Dodò e la Fiorentina è una storia destinata a terminare in questa sessione di mercato. Sul brasiliano cresce l'interesse dell'Inter che si è vista rubare da sotto il naso Palestra dal Chelsea. Paratici, consapevole che dovrà rimpiazzare il brasiliano sulla corsia di destra, sta monitorando varie situazioni tra cui quella che riguarda un esterni algerino dell'Hellas.