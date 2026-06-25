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Norton-Cuffy troppo caro, Paratici vira su un esterno dell’Hellas Verona

Norton-Cuffy troppo caro, Paratici vira su un esterno dell’Hellas Verona - immagine 1
Fiorentina pronta a salutare Dodò. Occhi viola su Belghali del Verona, valutato 9 milioni.
Redazione VN

Quella tra Dodò e la Fiorentina è una storia destinata a terminare in questa sessione di mercato. Sul brasiliano cresce l'interesse dell'Inter che si è vista rubare da sotto il naso Palestra dal Chelsea. Paratici, consapevole che dovrà rimpiazzare il brasiliano sulla corsia di destra, sta monitorando varie situazioni tra cui quella che riguarda un esterni algerino dell'Hellas.

Secondo quanto riportato da L'Arena infatti, la Fiorentina ha messo gli occhi su Norton-Cuffy ma la richiesta del Grifone ad ora risulta troppo alto. Secondo quanto riferito dal quotidiano, nella giornata di ieri il ds viola avrebbe contattato  Sean Sogliano, ds dell'Hellas Verona, per avere informazioni su Rafik Belghali al momento impegnato con la sua  Algeria ai Mondiali, la valutazione del giocatore ad ora si aggira attorno ai 9 milioni di euro.

 

 

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