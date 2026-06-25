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VN – La Fiorentina vuole blindare Beldenti. Contratto fino al 2029 per il classe 2010

Dennis Beldenti, Union Brescia
Fiorentina, dettaglio su Beldenti: contratto fino al 2029 per il giovane difensore arrivato dal Brescia.
Nicolò Schira

Nella giornata di ieri era emersa la notizia del colpo in prospettiva messo a segno dalla Fiorentina, che ha definito l’arrivo di Dennis Beldenti dal Brescia per circa 1 milione di euro più bonus, superando anche la concorrenza del Como.

Oggi arrivano ulteriori dettagli raccolti dalla redazione di ViolaNews: il club viola sarebbe pronto a blindare il giovane difensore con un contratto fino al 2029, segnale chiaro della volontà della società di puntare su uno dei talenti italiani più cristallini.

Un investimento che conferma la strategia della Fiorentina di lavorare su profili giovani da inserire e valorizzare nel medio-lungo periodo

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