Nella giornata di ieri era emersa la notizia del colpo in prospettiva messo a segno dalla Fiorentina, che ha definito l’arrivo di Dennis Beldenti dal Brescia per circa 1 milione di euro più bonus, superando anche la concorrenza del Como.
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VN – La Fiorentina vuole blindare Beldenti. Contratto fino al 2029 per il classe 2010
Fiorentina, dettaglio su Beldenti: contratto fino al 2029 per il giovane difensore arrivato dal Brescia.
Oggi arrivano ulteriori dettagli raccolti dalla redazione di ViolaNews: il club viola sarebbe pronto a blindare il giovane difensore con un contratto fino al 2029, segnale chiaro della volontà della società di puntare su uno dei talenti italiani più cristallini.
Un investimento che conferma la strategia della Fiorentina di lavorare su profili giovani da inserire e valorizzare nel medio-lungo periodo
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