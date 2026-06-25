Torna di moda Fullkrug? Paratici ci pensa, ma tutto dipende da Piccoli

Fiorentina, nodo attacco: Kean verso la conferma, ma Piccoli può partire. Idee Pellegrino e Füllkrug per l’attacco viola.

Il futuro dell’attacco della Fiorentina passa inevitabilmente da Moise Kean . Secondo quanto riportato da Il Tirreno, se nessun club dovesse attivare la clausola rescissoria da 62 milioni di euro, sia il giocatore che la società sarebbero felici di proseguire insieme anche nella prossima stagione.

Una permanenza dell’ex Juventus, però, avrebbe conseguenze dirette sulle gerarchie offensive. Lo spazio per Roberto Piccoli si ridurrebbe sensibilmente e, proprio per questo, non è esclusa una sua possibile cessione nel corso del mercato estivo.