Torna di moda Fullkrug? Paratici ci pensa, ma tutto dipende da Piccoli

In parallelo, la dirigenza viola si sta già muovendo per valutare eventuali alternative nel caso in cui Piccoli dovesse partire. Tra i profili seguiti c’è Mateo Pellegrino, valutato intorno ai 20 milioni di euro, ma anche Füllkrug, rientrato in Inghilterra dopo l’esperienza al Milan.
Per l’ex nazionale tedesco, il costo del cartellino non sarebbe elevato (circa 3 milioni di euro) e si potrebbe lavorare anche su un’eventuale formula in prestito. Su di lui, inoltre, avrebbe già chiesto informazioni anche il Venezia.
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