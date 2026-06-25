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Torna di moda Fullkrug? Paratici ci pensa, ma tutto dipende da Piccoli

Torna di moda Fullkrug? Paratici ci pensa, ma tutto dipende da Piccoli - immagine 1
Fiorentina, nodo attacco: Kean verso la conferma, ma Piccoli può partire. Idee Pellegrino e Füllkrug per l’attacco viola.
Redazione VN

Il futuro dell’attacco della Fiorentina passa inevitabilmente da Moise Kean. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, se nessun club dovesse attivare la clausola rescissoria da 62 milioni di euro, sia il giocatore che la società sarebbero felici di proseguire insieme anche nella prossima stagione.

Una permanenza dell’ex Juventus, però, avrebbe conseguenze dirette sulle gerarchie offensive. Lo spazio per Roberto Piccoli si ridurrebbe sensibilmente e, proprio per questo, non è esclusa una sua possibile cessione nel corso del mercato estivo.

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In parallelo, la dirigenza viola si sta già muovendo per valutare eventuali alternative nel caso in cui Piccoli dovesse partire. Tra i profili seguiti c’è Mateo Pellegrino, valutato intorno ai 20 milioni di euro, ma anche Füllkrug, rientrato in Inghilterra dopo l’esperienza al Milan.

Per l’ex nazionale tedesco, il costo del cartellino non sarebbe elevato (circa 3 milioni di euro) e si potrebbe lavorare anche su un’eventuale formula in prestito. Su di lui, inoltre, avrebbe già chiesto informazioni anche il Venezia.

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