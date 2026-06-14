Chi è e come gioca Koleosho, il “melting pot” che ha acceso la Nazionale

Alla scoperta di Luca Koleosho, esterno classe 2004 del Paris FC: velocità, dribbling e talento per il 4-3-3 di Fabio Grosso alla Fiorentina.

Vittorio Collicelli Redattore 14 giugno 2026 (modifica il 14 giugno 2026 | 10:42)

L’idea di un calcio sempre più internazionale passa anche da storie come quella di Luca Koleosho, talento classe 2004 finito nel radar della nuova Fiorentina di Fabio Grosso. Un profilo giovane, valutato circa 7 milioni di euro, che rappresenta perfettamente la figura dell’esterno moderno richiesto dal 4-3-3 del tecnico.

Un italo-americano cresciuto tra Spagna e Inghilterra — Nato negli Stati Uniti da padre nigeriano e madre canadese di origini italiane, Koleosho cresce calcisticamente in un contesto profondamente internazionale. Dopo le esperienze giovanili tra Espanyol e calcio spagnolo, il passaggio al Burnley lo porta a misurarsi con il calcio inglese tra Premier League e Championship, prima di una successiva parentesi al Paris FC utile a ritrovare continuità e minuti.

Il “melting pot” di Koleosho: identità e crescita internazionale — Il percorso del classe 2004 è spesso descritto come un vero e proprio melting pot, termine che indica la fusione di culture diverse che confluiscono in un unico contesto. Nel suo caso, questa definizione calza perfettamente: origini italo-afro-americane e una carriera costruita tra Stati Uniti, Spagna, Inghilterra e Francia hanno contribuito a formare un giocatore dal profilo profondamente internazionale, capace di adattarsi rapidamente a contesti e stili di gioco differenti. Un bagaglio che non è solo tecnico, ma anche culturale e mentale, e che rappresenta una delle sue caratteristiche più distintive. Luca è una colonna portante dell'Under 21 azzurra, assieme ai viola Comuzzo e Ndour, con i quali ha brillato nelle due amichevoli giocate in Nazionale maggiore sotto la guida ad interim di Silvio Baldini. Un bagliore di speranza dopo il terzo fallimento mondiale consecutivo dei "grandi".

Esterno moderno: velocità e uno contro uno — Dal punto di vista tecnico, Koleosho è un’ala offensiva pura, in grado di giocare su entrambe le fasce ma con una naturale predisposizione a partire da sinistra. La sua qualità principale è la capacità di saltare l’uomo grazie a rapidità, accelerazione e cambi di direzione, elementi che lo rendono particolarmente efficace nelle transizioni e negli spazi aperti.

È un giocatore che tende a esprimersi meglio quando può attaccare la profondità e affrontare difese non schierate, mentre resta un aspetto su cui crescere la gestione dell’ultimo passaggio e della finalizzazione, come lui stesso ha sottolineato nelle sue dichiarazioni: “La mia qualità principale penso sia il dribbling. Mi piace puntare e saltare l’uomo per creare superiorità numerica, anche a costo di prendermi un rischio. L’aspetto su cui invece penso di dover lavorare maggiormente è la capacità di finalizzare l’azione. Spesso arrivo davanti alla porta e non riesco a segnare, mi manca quell’ultimo momento di concentrazione”.

Il possibile ruolo nel 4-3-3 di Grosso — Nel sistema di Fabio Grosso alla Fiorentina, Koleosho sarebbe un profilo perfettamente funzionale per il ruolo di esterno alto. A sinistra potrebbe agire da ala invertita, rientrando sul destro per cercare la porta o l’ultimo passaggio, mentre a destra garantirebbe un’interpretazione più diretta e verticale, puntando con continuità la linea di fondo.

In entrambi i casi, il suo contributo sarebbe legato alla capacità di alzare il ritmo dell’azione e creare superiorità numerica nell’uno contro uno.

Valutazione e scenario di mercato — La valutazione intorno ai 7 milioni di euro lo colloca tra i profili più interessanti per rapporto qualità-prezzo nel panorama degli esterni offensivi giovani. La Fiorentina osserva con attenzione le opportunità sulle corsie, e il nome di Koleosho resta uno di quelli monitorati per un possibile innesto funzionale al nuovo corso tecnico.

(Qui sotto la tabella fornita da Sofascore con i dati dell'ultima stagione disputata dal classe 2004)