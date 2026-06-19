VN – Avviata la trattativa per Koleosho: al giocatore contratto fino al 2031

Fiorentina al lavoro per Luca Koleosho: trattativa con il Burnley per il classe 2004, pronti 10 milioni e un contratto fino al 2031.

La Fiorentina lavora per rinforzare il reparto offensivo e ha avviato una trattativa con il Burnley per arrivare a Luca Koleosho, attaccante classe 2004. iL club viola sarebbe pronto a investire 10 milioni di euro per il trasferimento del giocatore.