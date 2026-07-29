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La nuova Fiorentina di Fabio Grosso è pronta a vivere la sua ultima amichevole in terra inglese, prima di affrontare il Real Madrid in Austria e il Deportivo La Coruna al Viola Park. Dopo la sconfitta per 3-2 contro il QPR di sabato, la Fiorentina scende in campo contro il Watford di Edoardo Bove (capitano per oggi vista la carica emotiva della sfida) e Alessio Dionisi a Vicarage Road.

Di seguito le formazioni ufficiali:

WATFORD (4-4-2): Bachmann; Traoré, Pollock, Keben, Bola; Kyprianou, Bove, Nabizada, Maamma; Baah, Doumbia. All. Dionisi

FIORENTINA (4-3-1-2): De Gea; Dodò, Dragusin, Ranieri, Brescianini; Ndour, Fagioli, Mandragora; Atta; Gudmundsson, Piccoli. All. Grosso