Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Stavolta il protagonista è il nuovo centrocampo viola con Atta e Oulai protagonisti
La Fiorentina ha un centrocampo (sostanzialmente) tutto nuovo. Una nuova "cerniera"!
Lorenzo Castellani, noto vignettista di provata fede viola, interpreta ironicamente il nuovo assetto viola in mezzo al campo:
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