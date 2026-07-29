Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Stavolta il protagonista è il nuovo centrocampo viola con Atta e Oulai protagonisti

Redazione VN

La Fiorentina ha un centrocampo (sostanzialmente) tutto nuovo. Una nuova "cerniera"!

Lorenzo Castellani, noto vignettista di provata fede viola, interpreta ironicamente il nuovo assetto viola in mezzo al campo:

6001450724778250051

Vignette Viola 3

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti