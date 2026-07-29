La Fiorentina ha già bloccato Mateo Pellegrino del Parma in caso di partenza di Moise Kean e il calciatore ha dato il via libera per approdare a Firenze

Nicolò Schira
Vinciguerra Borgo Albizi V100LA

Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"

La Fiorentina prova a giocare d’anticipo sul mercato per non farsi cogliere impreparata, qualora Moise Kean dovesse volare altrove nei prossimi giorni (occhio al Como e non solo…). Per questo motivo, il direttore sportivo viola, Fabio Paratici, ha bloccato Mateo Pellegrino, che il Parma valuta almeno 30 milioni.

I dettagli

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, lavori in corso per il prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni; mentre la punta argentina avrebbe già dato il placet al trasferimento in maglia viola (per lui pronto un quinquennale).
Pellegrino Schira

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