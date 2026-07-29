Il nome di Joshua Zirkzee è tornato ad accostarsi al calcio italiano e, tra le suggestioni di mercato rilanciate nelle ultime ore, anche la Fiorentina è stata inserita tra le possibili destinazioni dell’attaccante del Manchester United. Al momento, però, non emergono trattative concrete.

A fare il punto è stato Matteo Moretto, che ha spiegato come il richiamo dell’Italia per Zirkzee sia un tema ricorrente praticamente ogni estate.

Secondo Moretto, il legame tra Zirkzee e l’Italia è ancora molto forte, ma da qui a immaginare un ritorno in Serie A il passo è tutt’altro che breve. Prima sarà necessario capire quali saranno le intenzioni del Manchester United, dello staff tecnico e dello stesso giocatore, che al momento è concentrato sulla nuova stagione con i Red Devils.

L'attaccante per Fabregas?

Nel corso dell’intervento è stato citato anche il Como, club che avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo. Tuttavia, sempre secondo Moretto, l’attaccante olandese non rappresenterebbe oggi una priorità per la società lariana, orientata verso profili con caratteristiche differenti.

Nella Juventus c'è un grande estimatore

Attenzione anche alla Juventus, dove lavora un grande estimatore del giocatore come Frederic Massara. Il dirigente aveva già provato a portare Zirkzee alla Roma in passato e potrebbe tornare a pensarci, ma soltanto nel caso in cui si verificassero determinate condizioni sul mercato, a partire dall'uscita di David in attacco.

E la Fiorentina...

Per quanto riguarda la Fiorentina, dunque, il nome resta soprattutto una suggestione di mercato. I viola monitorano diversi profili per l’attacco, ma allo stato attuale non risultano passi concreti verso Zirkzee, il cui futuro dipenderà prima di tutto dalle decisioni del Manchester United e dalla volontà del giocatore.