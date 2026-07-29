Ecco perché Alex Jimenez non è in campo per Watford-Fiorentina: il nuovo acquisto viola è stato fermato da un attacco influenzale
VIDEO VN - Vicarage Road si prepara ad accogliere la Fiorentina
Nessun giallo legato ad infortuni muscolari o scelte di mercato per Alex Jimenez. Arrivano direttamente dall'Inghilterra le spiegazioni sull'assenza del nuovo terzino viola dalla lista dei convocati per l'amichevole che andrà in scena alle 20:30 a Vicarage Road contro il Watford.
Il classe 2005 prelevato dal Bournemouth è stato costretto ai box a causa di un improvviso attacco influenzale rimediato nelle ultime ore.
Nessun problema di natura fisica o tattica, dunque, per lo spagnolo, che ha dovuto semplicemente dare forfait per la sfida d'oltremanica in attesa di smaltire la febbre e rientrare regolarmente a disposizione del gruppo viola nei prossimi giorni.
Assente anche Kean, ma questa notizia era nell'aria fin da ieri, quando Braschi si è unito al ritiro viola di Teddington: per Moise si tratta di gestione dei carichi di lavoro in seguito all'infortunio.
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