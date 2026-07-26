Jimenez apre a nuove soluzioni: che le ali da regalare a Grosso siano solo due?

Fabio Grosso potrebbe aver trovato una soluzione inedita per le corsie esterne con l'adattamento di Alex Jimenez

Marta Bucalossi Redattrice 26 luglio 2026 (modifica il 26 luglio 2026 | 12:22)

Grosso è stato chiaro fin da subito: la sua Fiorentina giocherà con il 4-3-3. Per questo, da tempo, è evidente la necessità di consegnargli 3-4 ali che possano sostenere la manovra offensiva. Il punto della questione però è proprio questo: quanti innesti serviranno a Grosso in quel ruolo? Ne serviranno davvero tre o quattro oppure, alla luce delle prime indicazioni, potrebbero bastarne due?

Contro il QPR, in mancanza di esterni, il tecnico viola ha dovuto adattare Gudmundsson e Jimenez. Per l'islandese si è trattato di una soluzione già vista con Vanoli, ma che continua a sembrare una forzatura. La sua partenza appare ormai inevitabile, anche se tutto dipenderà dal mercato: se la Fiorentina non riuscirà ad intavolare alcuna trattativa che soddisfi club e giocatore, Grosso dovrà fare di necessità virtù, considerando che le caselle a centrocampo sono tutte occupate.

L'ex Milan invece si è ben comportato offrendo segnali incoraggianti. Ha mostrato qualche spunto interessante nell'uno contro uno e confezionato l'azione che ha portato al gol di Atta. Le prossime amichevoli contro Watford e Real Madrid potranno dare qualche risposta in più in tal senso. Ma con l'arrivo di Joao Mario ormai imminente, potrebbe essere proprio Jimenez ad adattarsi più avanti, nonostante la sua dichiarata preferenza nel giocare terzino.

Se quanto visto con il QPR rappresentasse qualcosa di più di un semplice adattamento dettato dall'emergenza, allora a Grosso potrebbero davvero bastare solo due esterni. In caso contrario, e soprattutto se si aprissero le porte per l'addio di Gudmundsson, Paratici sarebbe chiamato a trovare anche un terzo rinforzo: magari quel grande colpo che richiederà ancora un po' di pazienza.