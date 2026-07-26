La Nazione: “Valdepenas e Joao Mario in arrivo. I dettagli degli affari”

La Fiorentina non si ferma sul fronte del mercato in entrata. Victor Valdepenas e Joao Mario , infatti, saranno il sesto e settimo colpo dell'era Fabio Paratici. Ecco cosa scrive La Nazione:

Victor Valdepenas

Il jolly difensivo in arrivo dal Real Madrid dovrebbe vestirsi di viola entro l'amichevole di sabato prossimo proprio contro i Blancos di Mourunho. Che in queste due settimane lo ha voluto vedere da vicino per capirne il potenziale, in un periodo in cui era orfano dei diversi calciatori impegnati al Mondiale. Insomma, nessun pericolo. L'affare è concluso a doppia mandata. Al Real vanno 8 milioni e il 50% sulla futura rivendita in caso di cessione a un terzo club. Clausola rescissoria da 60 milioni nel contratto e gestione alla Nico Paz. Per i prossimi 3 anni il club spagnolo potrà ricomprarlo a prezzo crescente.