Rep: “Kean ascolta offerte, la Fiorentina fissa il prezzo. Situazione in stallo”

La situazione di Moise Kean è in fase di stallo: il Como si ferma ai primi sondaggi. La Fiorentina valuta la cessione solo per 40 milioni

Come evidenziato nell'edizione odierna de La Repubblica, l'interesse del Como per il centravanti viola si è fermato ai primi sondaggi conoscitivi effettuati direttamente con l'entourage del giocatore. Dal club lombardo non sono però arrivate offerte ufficiali, né tantomeno si è aperta una trattativa diretta con la Fiorentina.