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La Repubblica

Rep: “Kean ascolta offerte, la Fiorentina fissa il prezzo. Situazione in stallo”

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La situazione di Moise Kean è in fase di stallo: il Como si ferma ai primi sondaggi. La Fiorentina valuta la cessione solo per 40 milioni
Redazione VN

Vive una fase di stallo la situazione legata al futuro di Moise Kean. Il tema continua a tener banco nelle ultime ore di calciomercato, ma al momento non si registrano scatti decisivi.

Come evidenziato nell'edizione odierna de La Repubblica, l'interesse del Como per il centravanti viola si è fermato ai primi sondaggi conoscitivi effettuati direttamente con l'entourage del giocatore. Dal club lombardo non sono però arrivate offerte ufficiali, né tantomeno si è aperta una trattativa diretta con la Fiorentina.

Le posizioni di Kean e del club viola

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Il numero 20 della Fiorentina non chiude le porte ed è disposto ad ascoltare eventuali proposte formali. La stessa società viola non considera il giocatore del tutto incedibile, ma la linea della dirigenza rimane chiarissima: la Fiorentina valuterà una sua cessione soltanto a fronte di un'offerta intorno ai 40 milioni di euro. Senza quell'importo, la trattativa per l'attaccante non decollerà.

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