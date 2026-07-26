Vive una fase di stallo la situazione legata al futuro di Moise Kean. Il tema continua a tener banco nelle ultime ore di calciomercato, ma al momento non si registrano scatti decisivi.
La Repubblica
Rep: “Kean ascolta offerte, la Fiorentina fissa il prezzo. Situazione in stallo”
Come evidenziato nell'edizione odierna de La Repubblica, l'interesse del Como per il centravanti viola si è fermato ai primi sondaggi conoscitivi effettuati direttamente con l'entourage del giocatore. Dal club lombardo non sono però arrivate offerte ufficiali, né tantomeno si è aperta una trattativa diretta con la Fiorentina.
Le posizioni di Kean e del club viola—
Il numero 20 della Fiorentina non chiude le porte ed è disposto ad ascoltare eventuali proposte formali. La stessa società viola non considera il giocatore del tutto incedibile, ma la linea della dirigenza rimane chiarissima: la Fiorentina valuterà una sua cessione soltanto a fronte di un'offerta intorno ai 40 milioni di euro. Senza quell'importo, la trattativa per l'attaccante non decollerà.
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