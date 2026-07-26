Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Cor. Sport: “Per cedere Kean la Fiorentina vuole almeno 40 milioni”

Corriere dello Sport

Cor. Sport: “Per cedere Kean la Fiorentina vuole almeno 40 milioni”

Kean
Pellegrino del Parma potrebbe essere il sostituto di Moise Kean. Ecco quanto chiede il club emiliano
Redazione VN

Moise Kean potrebbe lasciare la Fiorentina in estate, ma per far sì che ciò accada il club viola dovrà ricevere un'offerta congrua, cioè almeno 40 milioni di euro. Sul giocatore c'è da registrare l'interesse del Como. Come eventuale sostituto dell'ex Juventus piace Mateo Pellegrino del Parma. Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

Partendo dal presupposto che i viola in questo momento hanno bisogno di incassare, il futuro di Moise Kean è incerto. Se il Como lo riterrà opportuno, si farà avanti con un'offerta concreta. Ma dovrà raggiungere i 40 milioni per convincere la Fiorentina, ben disposta a salutare l'ex Juve per quella cifra. Tra i nomi da tenere d'occhio, in caso di addio di Kean, c'è Mateo Pellegrino del Parma. Classe 2001, caratteristiche ideali e ingaggio abbordabile (guadagna 500 mila euro). Servirebbero 20 milioni per il suo cartellino. 

Leggi anche
Cor. Sport su Fortini: “Torino valuta eccessiva la valutazione della Fiorentina”
Cor. Sport su Dodò: “Rinnovo del contratto in caso di mancata cessione”

© RIPRODUZIONE RISERVATA