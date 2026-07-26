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Corriere dello Sport

Cor. Sport su Fortini: “Torino valuta eccessiva la richiesta della Fiorentina”

Cor. Sport su Fortini: “Torino valuta eccessiva la richiesta della Fiorentina” - immagine 1
La Fiorentina lo valuta 10 milioni di euro
Redazione VN

Porte girevoli sulla fascia destra della Fiorentina visto che Dodò e Fortini non sono certi di restare a Firenze. Scritto del primo in un altro articolo, per quanto riguarda il secondo c'è da registrare l'interesse del Torino. Al momento, però, è ancora tutto in stand-by dato che il club granata valuta eccessiva la richiesta della società viola. Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

Su Fortini c'è invece il Torino, che ha manifestato il suo interesse senza per ora affondare il colpo poiché la richiesta da 10 milioni è considerata alta. Questo non esclude che le due società possano riparlarne in questi giorni. Anche il Sassuolo ha effettuato un sondaggio per il classe 2006.

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