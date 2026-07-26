Porte girevoli sulla fascia destra della Fiorentina visto che Dodò e Fortini non sono certi di restare a Firenze. Scritto del primo in un altro articolo, per quanto riguarda il secondo c'è da registrare l'interesse del Torino. Al momento, però, è ancora tutto in stand-by dato che il club granata valuta eccessiva la richiesta della società viola. Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor. Sport su Fortini: “Torino valuta eccessiva la richiesta della Fiorentina”
Corriere dello Sport
Cor. Sport su Fortini: “Torino valuta eccessiva la richiesta della Fiorentina”
La Fiorentina lo valuta 10 milioni di euro
Su Fortini c'è invece il Torino, che ha manifestato il suo interesse senza per ora affondare il colpo poiché la richiesta da 10 milioni è considerata alta. Questo non esclude che le due società possano riparlarne in questi giorni. Anche il Sassuolo ha effettuato un sondaggio per il classe 2006.
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