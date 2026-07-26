Cor. Sport su Fortini: “Torino valuta eccessiva la richiesta della Fiorentina”

Porte girevoli sulla fascia destra della Fiorentina visto che Dodò e Fortini non sono certi di restare a Firenze. Scritto del primo in un altro articolo, per quanto riguarda il secondo c'è da registrare l'interesse del Torino. Al momento, però, è ancora tutto in stand-by dato che il club granata valuta eccessiva la richiesta della società viola. Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport: