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Corriere dello Sport

Cor. Sport su Dodò: “Rinnovo del contratto in caso di mancata cessione”

Dodò
Ecco quanto lo valuta la Fiorentina
Redazione VN

La permanenza di Dodò alla Fiorentina è tutt'altro che scontata. Allo stesso tempo, però, anche la sua cessione è in stand-by. A tal proposito non è da escludere, ma trattasi di scenario estremo, il rinnovo del contratto. Ecco, infatti, cosa scrive il Corriere dello Sport:

Dodo sta aspettando novità dai suoi agenti che lavorano da settimane per trovargli una sistemazione. La richiesta della Fiorentina non è banale: 15 milioni di euro per il brasiliano che ha il contratto in scadenza il prossimo anno. Se poi non si dovesse verificare la sua cessione - scenario estremo - scatterebbe il rinnovo: una sorta di gentlemen agreement per disinnescare eventuali e spiacevoli tensioni reciproche.

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