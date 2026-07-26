La permanenza di Dodò alla Fiorentina è tutt'altro che scontata. Allo stesso tempo, però, anche la sua cessione è in stand-by. A tal proposito non è da escludere, ma trattasi di scenario estremo, il rinnovo del contratto. Ecco, infatti, cosa scrive il Corriere dello Sport:
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor. Sport su Dodò: “Rinnovo del contratto in caso di mancata cessione”
Corriere dello Sport
Cor. Sport su Dodò: “Rinnovo del contratto in caso di mancata cessione”
Ecco quanto lo valuta la Fiorentina
Dodo sta aspettando novità dai suoi agenti che lavorano da settimane per trovargli una sistemazione. La richiesta della Fiorentina non è banale: 15 milioni di euro per il brasiliano che ha il contratto in scadenza il prossimo anno. Se poi non si dovesse verificare la sua cessione - scenario estremo - scatterebbe il rinnovo: una sorta di gentlemen agreement per disinnescare eventuali e spiacevoli tensioni reciproche.
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