Dopo aver incanalato la trattativa per portare Joao Mario alla corte di Grosso, il lavoro della dirigenza viola guidata da Fabio Paratici si sta concentrando sul rinforzo della batteria degli esterni offensivi.
Repubblica
Rep: “Tra Alajbegovic e Soulé, la pista più calda porta a… Mastantuono”
Come riporta l'edizione odierna de La Repubblica, oltre ai profili di Soulé ed Alajbegovic (piste comunque complesse), nelle ultime ore si è scaldata maggiormente la pista che porta a Franco Mastantuono, talento classe 2007 di proprietà del Real Madrid. Trequartista mancino dal talento purissimo ma abituato a partire dalla corsia esterna, il profilo del giovane italo-argentino corrisponde identicamente all'identikit cercato al Viola Park.
La situazione e la formula—
Prelevato la scorsa estate dal River Plate per quasi 50 milioni di euro, Mastantuono ha trovato poco spazio al Real Madrid, dove emergere a quell'età non è impresa semplice. I Blancos sarebbero quindi disposti a farlo partire con la formula del prestito secco per garantirgli continuità. Paratici segue da tempo la crescita del ragazzo e la Fiorentina sta cercando di capire se ci siano effettivi margini di manovra.
Dalla società viola filtrano smentite informali su contatti già avviati, un copione già visto in passato anche prima dell'arrivo di Oulai, ma la sensazione è che la voglia di provarci sia forte. Nonostante una concorrenza agguerrita sul classe 2007, l'occasione giusta per parlarne da vicino potrebbe essere proprio l'amichevole in programma il 1° agosto contro la squadra di Madrid.
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