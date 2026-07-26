Rep: “Tra Alajbegovic e Soulé, la pista più calda porta a… Mastantuono”

La situazione e la formula

Prelevato la scorsa estate dal River Plate per quasi 50 milioni di euro, Mastantuono ha trovato poco spazio al Real Madrid, dove emergere a quell'età non è impresa semplice. I Blancos sarebbero quindi disposti a farlo partire con la formula del prestito secco per garantirgli continuità. Paratici segue da tempo la crescita del ragazzo e la Fiorentina sta cercando di capire se ci siano effettivi margini di manovra.