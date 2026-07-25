Un attacco strapieno

Adesso il reparto offensivo di Mourinho sembra essere decisamente troppo affollato. Tralasciando gli intoccabili Mbappé e Vinicius, Brahim Diaz è da considerare in bilico, mentre Rodrygo sembra sulla via della cessione, così come Mastantuono, finito in orbita Fiorentina (con l'ipotesi di un prestito secco). Il giovane argentino è ormai ai margini delle scelte in attacco e un prestito sembra la soluzione più logica per il suo futuro.