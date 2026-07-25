Il noto esperto di mercato Matteo Moretto annuncia un colpo clamoroso in entrata per il Real Madrid. Secondo quanto dichiarato dal socio di Fabrizio Romano, l'attaccante esterno classe 2005 del Lipsia Yan Diomandé è vicinissimo a vestire la maglia dei Blancos. Secondo le ultime indiscrezioni, si parla di un'operazione che supererà i 100 milioni di euro.
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Moretto: “Diomandé vicinissimo al Real Madrid”. Mastantuono libero di andare?
Il Real Madrid chiude per Yan Diomandé per oltre 100 milioni. L'arrivo dell'attaccante affolla il reparto offensivo e libera Mastantuono in ottica mercato, con la Fiorentina interessata.
Un attacco strapieno—
Adesso il reparto offensivo di Mourinho sembra essere decisamente troppo affollato. Tralasciando gli intoccabili Mbappé e Vinicius, Brahim Diaz è da considerare in bilico, mentre Rodrygo sembra sulla via della cessione, così come Mastantuono, finito in orbita Fiorentina (con l'ipotesi di un prestito secco). Il giovane argentino è ormai ai margini delle scelte in attacco e un prestito sembra la soluzione più logica per il suo futuro.
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