Napoli, per il vice Di Lorenzo Manna guarda in casa viola: piace Fortini

Il Napoli avrebbe inserito Niccolò Fortini della Fiorentina tra i candidati per il ruolo di vice Di Lorenzo. I dettagli

C'è anche un gioiello della Fiorentina tra le opzioni del Napoli per il calciomercato estivo . Alla ricerca di profili giovani e pronti al grande salto per completare l'organico di Massimiliano Allegri mantenendo i conti in ordine, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha messo nel mirino una serie di profili di linea verde per le corsie esterne.

Come riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport , una delle priorità in casa partenopea è infatti quella di individuare un'alternativa a Giovanni Di Lorenzo. Tra i nomi segnati sul taccuino della dirigenza campana spicca quello di Niccolò Fortini , esterno classe 2006 di proprietà della Fiorentina.

I dettagli e la situazione contrattuale

Reduce da una stagione in maglia viola non proprio esaltante, condita da 16 presenze in Serie A e 9 in Conference League, Fortini si sposa perfettamente con le necessità del Napoli. Il giovane terzino ha infatti il vantaggio di saper giocare sia a destra che a sinistra, oltre ad avere un contratto in scadenza nel 2027.