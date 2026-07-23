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Manna, che steccata: “Lucca? Piccoli è stato pagato poco meno e ha fatto peggio”

Manna, che steccata: “Lucca? Piccoli è stato pagato poco meno e ha fatto peggio” - immagine 1
Il ds Giovanni Manna si è espresso sul mercato del Napoli
Redazione VN

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, in conferenza stampa ha parlato del mercato degli azzurri. Le sue parole:

Mercato? Dobbiamo fare delle scelte, non è semplice perché il mercato in Italia è fermo a parte la Fiorentina che ha fatto buoni investimenti. Favasuli è un prospetto interessante, come altri, rispetta i nostri parametri, abbiamo in quella posizione uno dei più importanti per noi e per la nazionale che di solito gioca tante partite e dobbiamo essere attenti nelle decisioni. Non sono sicuro faremo, se lo faremo sarà a fine mercato.

Sul futuro di Lucca

—  

Lorenzo tecnicamente per me ha tante cose, calcia con entrambi i piedi, è veloce, è forte di testa, poi sicuramente ci sono degli aspetti che lui deve migliorare e lo sa. È un investimento importante, ha fatto 14 gol all'Udinese, era stato preso Piccoli per una cifra poco inferiore che aveva fatto peggio di lui. Abbiamo pagato forse qualcosa in più, ma è un calciatore che in Italia aveva determinato ed era il vice Kean in nazionale.

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