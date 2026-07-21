Niente Roma per Crysencio Summerville: l'A-Hilal ha chiuso con il West Ham offrendo 80 milioni di euro. Secondo quanto riporta The Athletic il giocatore è pronto a sostenere le visite mediche e firmare un lungo contratto. Nulla ha potuto la Roma che aveva offerto 46 milioni.
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Summerville all’Al-Hilal per una cifra monstre: la Roma blinda Soulé?
Beffata la Roma per Crysencio Summerville che si trasferirà all'Al-Hilal per 80 milioni di euro
La partenza di Summerville potrebbe complicare i piani della Fiorentina. Il club viola segue Matias Soulé, preferito proprio a Summerville qualche estate fa. Con il mancato trasferimento dell'olandese la Roma potrebbe cambiare idea e chiudere le porte per Soulé.
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