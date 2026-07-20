Brutte notizie per il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno. Dopo essere stato costretto a saltare l'inizio del ritiro con gli azzurri per un problema al ginocchio, infatti, il giocatore è stato sottoposto ad ulteriori esami a Barcellona, i quali hanno evidenziato la necessità di un'operazione al menisco. I tempi di recupero sono stimati in circa 2/3 mesi, con il classe '99 che salterà allora con molto probabilmente la partita del 20 settembre a Firenze con i gigliati. Ecco il comunicato diffuso dal club partenopeo:
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Brutto infortunio per Buongiorno. A rischio Firenze? Il comunicato del Napoli
Brutte notizie per il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno, per il quale si prevede un lungo stop dopo l'infortunio al ginocchio.
"Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi a un consulto medico specialistico a Barcellona, che ha evidenziato la necessità di intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Il difensore azzurro si opererà nei prossimi giorni. In bocca al lupo, Ale!".
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