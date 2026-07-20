Brutto infortunio per Buongiorno. A rischio Firenze? Il comunicato del Napoli

Brutte notizie per il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno. Dopo essere stato costretto a saltare l'inizio del ritiro con gli azzurri per un problema al ginocchio, infatti, il giocatore è stato sottoposto ad ulteriori esami a Barcellona, i quali hanno evidenziato la necessità di un'operazione al menisco. I tempi di recupero sono stimati in circa 2/3 mesi, con il classe '99 che salterà allora con molto probabilmente la partita del 20 settembre a Firenze con i gigliati. Ecco il comunicato diffuso dal club partenopeo: