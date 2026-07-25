L'interesse della Fiorentina per il talento del Real Madrid Franco Mastantuono diventa materia da vignetta. Lorenzo Castellani, nota matita di fede viola, scherza sul possibile colpo dai Blancos, spiegando che crederà all'arrivo dell'argentino solo a fronte di una smentita di Fabio Paratici.
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L’interesse per Mastantuono e le smentite di Paratici… RIDIAMOCI SU
Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani. Stavolta i protagonisti sono Franco Mastantuono del Real Madrid e Fabio Paratici
La realtà di mercato, almeno quella fatta filtrare dalla Fiorentina, parla chiaro: la società viola ha già provveduto a smentire categoricamente l'operazione, precisando come non ci sia mai stata alcuna trattativa né contatto diretto con il Real Madrid, l'entourage o il giocatore stesso.
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