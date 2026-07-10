VN – Atta alla Fiorentina, oggi l’ufficialità. Le cifre e i dettagli dell’affare

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Violanews, la Fiorentina chiude per Arthur Atta dall'Udinese. Ecco le cifre

Nicolò Schira 10 luglio - 08:44

La Fiorentina non si ferma più e, dopo aver puntellato la difesa con gli innesti di Viery e Dragusin, mette a segno l'ennesimo colpo di un mercato finora scoppiettante. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la dirigenza viola ufficializzerà nella giornata di oggi l'acquisto di Arthur Atta dall'Udinese. Un'operazione lampo che porta a Firenze uno dei profili più interessanti del panorama calcistico italiano, capace di accendere l'entusiasmo dei tifosi viola. Il lavoro sottotraccia di Fabio Paratici ha fatto saltare il banco, assicurando al tecnico Fabio Grosso una pedina fondamentale per il centrocampo.

Le cifre dell'affare con l'Udinese — L'accordo tra la Fiorentina e il club friulano è stato blindato su basi economiche ben precise. L'operazione complessiva si svilupperà sulla base di una parte fissa di 27 milioni di euro, a cui si aggiungeranno 5 milioni di euro di bonus legati al rendimento e agli obiettivi stagionali. Inoltre, nell'accordo con i bianconeri è stata inserita una clausola che garantisce all'Udinese il 30% sulla futura rivendita del calciatore. Per il centrocampista classe 2003 è già pronto un contratto a lungo termine: Atta firmerà un quinquennale (scadenza 2031) da 1,5 milioni di euro a stagione.

Oggi l'ufficialità — Nessun dubbio sulla chiusura dell'affare, i documenti sono già in fase di scambio e la giornata odierna sarà quella decisiva per i comunicati ufficiali. Dopo i colpi in difesa, Paratici regala a Grosso il tassello che mancava in mezzo al campo per completare la spina dorsale della nuova Fiorentina.