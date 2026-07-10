Cor.Sport: “La formula Atta: ecco come ridurre la rivendita. Un segnale chiaro”

Arthur Atta ha già raggiunto un'intesa con la Fiorentina per un contratto della durata di cinque anni. Il centrocampista francese percepirà uno stipendio di circa 1,3 milioni di euro netti a stagione.. L'accordo tra i viola e l'Udinese presenta anche un dettaglio significativo: entro i prossimi dodici mesi il club toscano avrà la possibilità di versare una cifra già concordata per ridurre la percentuale riconosciuta ai friulani su un'eventuale futura cessione del giocatore. In questo modo, la quota spettante all'Udinese passerebbe dal 30% al 10%, lasciando alla Fiorentina un margine molto più ampio in caso di rivendita.

Considerando anche i bonus previsti nell'operazione, l'investimento per Atta è destinato a diventare il più oneroso nella storia del club viola. Alle sue spalle, nella classifica degli acquisti più costosi, figurano Nico Gonzalez con un'operazione da 27 milioni di euro e Roberto Piccoli, arrivato per circa 25 milioni. Un segnale forte da parte della società, che conferma la volontà di costruire una squadra competitiva attraverso investimenti importanti e una strategia di lungo periodo, rispondendo così alle aspettative dell'ambiente e della tifoseria. Fonte, il Corriere dello Sport