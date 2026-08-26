L'inizio della stagione 2026/2027 ha tracciato una linea chiarissima nell'attacco dell'Everton di David Moyes. Nelle prime uscite ufficiali dell'anno, Thierno Barry si è preso la scena e la titolarità a suon di gol, relegando Beto a un ruolo di seconda scelta in panchina.

Un cambio di gerarchie apparso evidente sin dal debutto stagionale, Everton-Crystal Palace 2-0: il tecnico David Moyes sceglie dal primo minuto Barry, che risponde subito presente sbloccando la partita e guidando i Toffees al successo, lasciando poi il posto nel finale all'ex Udinese. in EFL Cup, la coppa di lega inglese, Barry ancora titolare contro il Preston North End e autore della tripletta che indirizza il 4-0 che vale il passaggio del turno. E Beto? In panchina tutta la partita.

Gerarchie ribaltate e... mercato