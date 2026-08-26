Continua il pressing del Nottingham Forest nei confronti di Dodò

Redazione VN
Kean

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Nonostante le voci di mercato, Fabio Grosso ha schierato titolare Dodò nella sfida contro la Roma. Eppure il Nottingham Forest continua a spingere per il brasiliano.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club inglese ha offerto 7 milioni per il terzino. Tuttavia, la Fiorentina ha rifiutato l'offerta ritenendola troppo bassa. Tra i club c'è distanza, con la dirigenza viola che valuta il giocatore attorno ai 12 milioni di euro.

ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa Italia

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