Continua il pressing del Nottingham Forest nei confronti di Dodò
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Nonostante le voci di mercato, Fabio Grosso ha schierato titolare Dodò nella sfida contro la Roma. Eppure il Nottingham Forest continua a spingere per il brasiliano.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club inglese ha offerto 7 milioni per il terzino. Tuttavia, la Fiorentina ha rifiutato l'offerta ritenendola troppo bassa. Tra i club c'è distanza, con la dirigenza viola che valuta il giocatore attorno ai 12 milioni di euro.
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