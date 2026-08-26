L'ex Direttore Sportivo della Fiorentina Pantaleo Corvino è stato intervistato dal Direttore del Pentasport di Radio Bruno David Guetta (che ha intervistato anche Pradè). Ecco un'anticipazione dell'intervista che andrà in onda integralmente stasera durante il Pentasport.

"Firenze l'ho sempre avuta nel cuore, fin da ragazzo, quando mio padre aveva la passione verso la Fiorentina. A furia di sentirgli cantare l'inno viola, mi "contagiò". Aveva fatto il militare a Firenze, e si portò dietro l'amore verso questa città. Quando avevo nove anni mi portò anche a vedere, partendo da Lecce, Bari-Fiorentina. Lecce? 14 anni nella "Firenze del sud" e 10 nella "Firenze del nord" mi hanno formato e fatto crescere fortemente a livello calcistico e umano".