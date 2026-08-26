Federico Croci protagonista con la maglia della Nazionale, nello specifico con l'Under 17 allenata del commissario tecnico Manuel Pasqual.

Nella prima giornata della Telki Cup in Ungheria, gli Azzurrini hanno pareggiato 3-3 contro la Turchia, sotto gli occhi del coordinatore giovanile Gianfranco Zola.

La Turchia scatta in avanti con le reti di Sivaslıoğlu (1') e Yıldız (25'). Nella ripresa l'Italia accorcia al 47' con Federico Croci e pareggia al 57' con un rigore di Borsa, procurato dallo stesso Croci. Dopo il nuovo vantaggio turco di Çetinkaya (58'), è ancora Croci a firmare la doppietta personale al 73', fissando il risultato sul 3-3 definitivo.

Oltre a Croci, subentrato a inizio ripresa, in campo tutta la partita altri due viola, Mattia Barbone e Lorenzo Bernamonte. In tribuna, invece, Fortune Egharevba.