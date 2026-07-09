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Le top 5 news di oggi: Paratici “cucina” Atta, e Grosso lo ringrazia

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Fiorentina e dintorni: Violanews raggruppa e ripropone a chi non avesse avuto modo di consultare il sito in giornata le notizie più importanti
Redazione VN

Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news più lette di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.

La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - Clamoroso: Paratici non si ferma, è fatta per Atta! La cifra è altissima
2 - Fiorentina, se il buongiorno si vede dal mattino...
3 - Grosso: "Giocheremo col 4-3-3. Kean e Fagioli saranno fondamentali"
4 - Ecco Atta, classe ed estro per Grosso. La storia dell'ultimo colpo viola
5 - Paratici brucia tutti per Atta. Anche due inglesi seguivano il francese

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