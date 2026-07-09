VN – Paratici brucia tutti per Atta: c’erano 2 inglesi. Contratto e stipendio

L'operazione Arthur Atta ha sorpreso tutti, per tempi e costi. La Fiorentina si porta in casa un giocatore molto interessante per il proprio centrocampo, per quella che diventerà, con annessi e connessi tipo una percentuale sulla futura rivendita in favore dell'Udinese, l'operazione più onerosa nella storia del club viola.

Concorrenza stracciata

La dirigenza viola, come raccolto dalla nostra redazione, non era l'unica squadra a seguire l'ex Metz. Anche Newcastle ed Aston Villa erano interessate ad Atta. I Magpies stanno chiudendo per Johan Manzambi del Friburgo, con Atta che era comunque nella lista della dirigenza bianconera, dopo l'addio di Tonali. L'ingaggio di Atta dovrebbe aggirarsi sul milione e mezzo a stagione per i prossimi cinque anni.