L'operazione Arthur Atta ha sorpreso tutti, per tempi e costi. La Fiorentina si porta in casa un giocatore molto interessante per il proprio centrocampo, per quella che diventerà, con annessi e connessi tipo una percentuale sulla futura rivendita in favore dell'Udinese, l'operazione più onerosa nella storia del club viola.
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VN – Paratici brucia tutti per Atta: c’erano 2 inglesi. Contratto e stipendio
Paratici ha bruciato la concorrenza per Atta. Un'operazione davvero sorprendente da parte della Fiorentina
Concorrenza stracciata—
La dirigenza viola, come raccolto dalla nostra redazione, non era l'unica squadra a seguire l'ex Metz. Anche Newcastle ed Aston Villa erano interessate ad Atta. I Magpies stanno chiudendo per Johan Manzambi del Friburgo, con Atta che era comunque nella lista della dirigenza bianconera, dopo l'addio di Tonali. L'ingaggio di Atta dovrebbe aggirarsi sul milione e mezzo a stagione per i prossimi cinque anni.
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