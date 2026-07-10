Jacopo Fazzini è sempre più vicino al Parma. La Fiorentina ha accettato un'offerta di prestito con diritto di riscatto da parte del club di Cuesta. Adesso, c'è da trattare con il giocatore per limare i dettagli del contratto.
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VN – Fazzini-Parma: avanti tutta. Contratto e cifra del riscatto, i dettagli
Fazzini è sempre più vicino al Parma. La Fiorentina ha accettato un'offerta di prestito con diritto di riscatto da parte del club di Cuesta
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Fazzini sta trattando sulla base di 5 anni di contratto. Nello specifico: 1 anno più altri 4 in caso di riscatto. La cifra pattuita tra le società è di 10 milioni di euro, la stessa pagata da Pradè la scorsa estate. Le parti stanno lavorando per trovare una soluzione.
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