Dopo la vittoria dello Scudetto Primavera, qualche giovane giocatore si appresta a fare il salto di qualità. Tra questi c'è Pietro Leonardelli, portiere classe 2006.
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Primavera, Leonardelli pronto a spiccare il volo: diversi club di C su di lui
Il portiere Pietro Leonardelli ha attirato l'attenzione di alcune squadre di Serie C
Come riportato da Mondoprimavera.com alcuni club di Serie C hanno chiesto informazioni sul giocatori: Pergolettese, Treviso, Gubbio e Albinoleffe. Nella Primavera di Galloppa Leonardelli ha collezionato 24 presenze.
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