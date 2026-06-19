Primavera, Leonardelli pronto a spiccare il volo: diversi club di C su di lui

Il portiere Pietro Leonardelli ha attirato l'attenzione di alcune squadre di Serie C

Come riportato da Mondoprimavera.com alcuni club di Serie C hanno chiesto informazioni sul giocatori: Pergolettese, Treviso, Gubbio e Albinoleffe. Nella Primavera di Galloppa Leonardelli ha collezionato 24 presenze.