Francesco Flachi, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha parlato del mercato della Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Flachi: “Pellegrini bella alternativa a Kean. Koleosho? Da valutare la personalità”
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Flachi: “Pellegrini bella alternativa a Kean. Koleosho? Da valutare la personalità”
Il commento di Francesco Flachi sul mercato in entrata e in uscita della Fiorentina
È normale che tutti vogliano ambire a posizioni alte, ma ci sono anche i momenti. La chiarezza è sempre la cosa giusta. Poi saranno le partite a dire il valore della squadra. Mandragora? Non mi ha fatto sempre impazzire. Speriamo che possa contribuire sempre di più nella crescita della Fiorentina. In queste situazioni, dopo le cose successe, delle volte si tende a cambiare per trovare nuovi stimoli. Nessuno sarà intoccabile, dipenderà tutto dall'allenatore: Grosso dovrà fare il lavoro più importante nel rivitalizzare alcuni giocatori.
Koleosho—
Lo conosco poco. Bisogna vedere se ha la continuità di giocare essendo un giocatore giovane. Bisogna anche vedere a livello di carattere, di personalità venendo in una piazza importante. Serve sfrontatezza nel farli giocare.
Mercato in uscita—
Abbiamo giocatori come Kean e Gudmundsson che, sulla carta, si pensava potessero fare sfracelli. Sono due giocatori appetibili da tutte le parti. La Fiorentina sta cercando di trovare le soluzioni migliori. Bisognerà pensarci bene, non si scioglieranno a breve. Pellegrino come alternativa mi piace, è una bella prima punta.
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